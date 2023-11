Buxheti mund të kalojë në votim pa debat, mazhoranca zbardh planin nëse opozita bllokon Parlamentin

Projektbuxheti i 2024-ës rrezikon të miratohet në parim të hënën pa diskutime nëse opozita do të bllokojë sallën e seancave plenare.

Të hënën e 20 nëntorit në orën 10:00, parlamenti do të mblidhet në seancën dedikuar projektbuxhetit në parim për vitin e ardhshëm. Në kushtet kur opozitarët kanë paralajmëruar një seancë jo normale, mazhoranca ka gati planin B për të vënë në zbatim.

Burime bëjnë me dije se nëse demokratët do të veprojnë me të njëjtinn skenar, atë të mos realizimit të diskutimeve në sallën plenare dhe bllokimin e saj, atëherë kryetarja e kuvendit do të kalojë automatikisht në votimin e projektbuxhetit, veprim i cili është ndjekur gjatë seancave të fundit, ku janë miratuar ligje pa diskutime.