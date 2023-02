Bushati: A ndikoi miku i Ramës në FBI tek shpallja non grata e Sali Berishës?

Ne Shqiperi ka nisur nje debat i gjere ne lidhje me akuzat e drejtesise amerikane ndaj ish agjentit te FBI, qe thuhet se ka qene mik i Edi Rames dhe madje eshte takuar me te disa here ne SHBA dhe ne Shqiperi.

Analisti Andi Bushati tha në emisionin Now në Euronews Albania se arrestimi i ish-zyrtari të FBI pasi është paguar ose kanë lobuar pranë tij njerëz që donin t’i zbuteshin sanksionet amerikane, tregon se ai ka qenë pjesë e mekanizmit non grata.

Sipas Bushatit, nuk përjashtohet mundësia që ish-zyrtari i FBI të jetë paguar nga kryeministri Edi Rama që të ndikojë në shpalljen non grata të Sali Berishës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kur ky njeri paska në dorë të zbusë sanksione, merrka para për të zgjidhur çështje, pse mos të mendojmë edhe të kundërtën; siç mund të zbardhë edhe të nxijë dikë në këmbim të parave.

Paratë i ka marrë nga Tirana, ndoshta i ka marrë paratë për të shpallur non grata Vangjush Dakon, Tom Doshin apo Sali Berishën.

Kush i intereson Ramës të shpallet non grata? 225 mijë dollarë janë zbuluar, ne s’e dimë sa ka marrë, mund të ketë marrë edhe 2 mln euro”, tha Bushati.