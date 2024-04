'Burrë e grua, grua e burrë' Meta sulmon Kryemadhin: Mos bëj viktimën

Kryetari i Partisë së Lirisë bëri me faj Monika Kryemadhin se ka atrofozizuar nga nepotizmi LRI-në e jo vetëm. Tregon dhe për Klajda Gjoshën, e cila u bë ministre, ndonëse nuk ia përmend emrin si dhe ndërsa përplas tavolinën me dorë.

"Nepotizmi është ai që nuk na bëri të mindur një shoqen tonë që e bëmë minister të ishte prezente në mbledhjen e kaluar të Komitetit Drejtues Kombëtarë. Ajo ka qenë e rregullt e unë kurrë nuk ia kisha kërkuar. Për herë të parë e mora në telefon dhe e falenderova dhe i kërkoi që të ishte prezente.

Kishte përpjekje të qartë për të sabotuar kuorumin e mbledhjes së komitetit drejtues kombëtar. Nepotizmi e bëri atë që kur të më dalë mua përpara të skuqet, sepse i kanë thënë si do të shkosh atje. Ty s’të bëri Ilir Meta, të bëra unë, shoqja e Agim Neshos. Të bëmë ne. Prandaj nuk erdhi. A mundet një njeri që nuk i kishte vajtur mendja kurrë që do të bëhet ministre. Djegia e mandative ishte krim, përveç Erisa Xhixhos, e cila nuk ka asnjë përgjegjësi. Se po të kishte pasur përgjegjësi nuk do të ishte kandidate për zv/presidente e Ilir Metës. Të gjithë të tjerët u justifukuan me idenë se nuk dërguan një mesazh tek Ilir Meta, si president që kishte dalë kundër djegies së mandateve, me idenë: Burrë e grua, grua e burrë. E pra nepotizmi.

E nepotizmi është akoma që mendojnë që kjo ëshjë lojë (Përplas tavolinën)

Ilir Meta lojë me Kushtetutën ka bërë ndonjëherë?

Ilir Meta lojë me pluralizmin politik ka bërë ndonjëherë (Përplas tavolinën)

Ilir Meta lojë me interesin kombëtar ka bërë ndonjëherë (Përplas tavolinën)

Lojra patjetër do të bëjë Ilir Meta. Pingpongun e qan, 3 pikëshat në basketball qan. Hiking.

E nëse ndonjë grua ankohet se është viktimë e burrave, në politikë është viktimë e një palaçoje që quhet Lulzim Basha që gënjen edhe për orën.

Më 27 prill ekzekutojmë nepotizmin. Askush nuk ka të drejtë të bëjë viktimën. Ekzekutojmë fenomenin. Nuk mund të jetë më family biznes.