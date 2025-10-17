Bujar Leskaj thyen urdhërin e partisë, i bashkohet protestës në mbështetje të UçK-së në sheshin “Skënderbej”
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 19:07
Politikë
Deputeti i Partisë Demokratike të qarkut të Vlorës, Bujar Leskaj ka thyer rregullin e vendosur nga partia e tij për të mos marrë pjesë në protestën e sotme në sheshin “Skëndërbej”.
Leskaj pasditen e sotme është shfaqur mes protestuesve, në krah të politikanit kryebashkiakut të Drenasit, Ramiz Lladrovci i cili fitoi mandatin e tij të katërt si kryetar, por këtë herë jo nën siglën e PDK-së, por si kandidat i pavarur.