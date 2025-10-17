LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Bujar Leskaj thyen urdhërin e partisë, i bashkohet protestës në mbështetje të UçK-së në sheshin “Skënderbej”

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 19:07
Politikë

Bujar Leskaj thyen urdhërin e partisë, i bashkohet protestës

Deputeti i Partisë Demokratike të qarkut të Vlorës, Bujar Leskaj ka thyer rregullin e vendosur nga partia e tij për të mos marrë pjesë në protestën e sotme në sheshin “Skëndërbej”.

Leskaj pasditen e sotme është shfaqur mes protestuesve, në krah të politikanit kryebashkiakut të Drenasit, Ramiz Lladrovci i cili fitoi mandatin e tij të katërt si kryetar, por këtë herë jo nën siglën e PDK-së, por si kandidat i pavarur.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion