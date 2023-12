Braçe thumbon Metën, në urimin e tij për pavarësinë e SHBA-ve

Zv.kryeministri Erjon Braçe uron Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përvjetorin e 243-të, të shpalljes së pavarësisë.

Në postimin e tij në Instagram, Braçe e ka shfrytëzuar këtë ditë të shënuar për SHBA-të për t’i përcjellë një mesazh politikanëve shqiptarë, kryesisht presidentit Meta në lidhje me Reformën në Drejtësi.

Braçe krahason situatën e SHBA-së me vendin tonë, duke u shprehur se atje ka drejtësi për të gjithë, një gjë që Shqipëria nuk mundi ta kishte kurrë deri më sot. Sipas tij, kjo është edhe vlera më e madhe që ata kanë, drejtësinë që rrëzon edhe dekretin e Presidentit, dhe një gjë të tillë po mundohen ta arrijmë edhe ne shqiptarët.

“Ai vend, ato Shtete të Bashkuara, për mua, vlerën më të madhe kanë drejtësinë e barabartë. Drejtësinë para së cilës janë të gjithë të barabartë; Drejtësinë që rrëzon dekretin e Presidentit mu siç i jep pafajësi qytetarit më të zakonshëm në atë vend, pa u ndikuar politikisht, pa u blerë e pa e shitur vendimin e fundit! Prej tre vitesh, SHBA dhe ne, po çojmë përpara një super përpjekje për të ndërtuar këtu, një sistem drejtësie që më në fund bën cilindo të barabartë para ligjit! Kurrë në 100 vitet e fundit nuk kemi qenë të barabartë. Kurrë”, shkruan zv.kryeministri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Postimi i plotë:

DREJTESI FUNKSIONALE E TE BARABARTE TANI! UROINI SHBA-te PER KETE MUNDESI!

Ne jemi nje vend i vogel, shpesh marrim vemendje per shkak te probleme qe shkaktojme, por edhe perpjekjeve te mundimshme per te ndryshuar, per te qene te bashkuar ne liri e shtet, per te qene te barabarte ne mundesi e drejtesi! Patjeter qe ne behemi te zeshem edhe kur urojme; Urojme me qef e per qef, force zakoni, por edhe me shpirt e zemer si mirenjohes!

SHBA-te marrin sot urime edhe nga ne. Ditet e Lindjes shquhen prej urimeve. Por Ditet e Lindjes vlejne si mundesi, patjeter per ate qe i mbart, por ne rastin e SHBA-ve vlejne edhe per ne qe perpiqemi duke pare e marre modelin. Flamuri Amerikan ngulet kudo e mbahet ne duar nga cilido. Po parimet qe kane bere SHBA-te? E kemi te lehte te urojme e pastaj te mbajme flamurin ne dore edhe pse kunder parimeve e vlerave te SHBA-ve.

Ai vend, ato shtete te bashkuara, per mua, vleren me te madhe kane #DREJTESINEEBARABARTE! Drejtesine para se ciles jane te gjithe te barabarte; Drejtesine qe rrezon dekretin e Presidentit mu sic i jep pafajsi qytetarit me te zakonshem ne ate vend, pa u ndikuar politikisht, pa u blere e pa e shitur vendimin e fundit!

Prej tre vitesh, SHBA dhe ne, po cojme perpara nje superperpjekje per te ndertuar ketu, nje sistem drejtesie qe me ne fund ben cilindo #TeBarabarte para ligjit! Kurre ne 100 vitet e fundit nuk kemi qene #TEBARABARTE. Kurre!

Here prej rregjimeve, pas 1990-tes prej pushtetit politik-fuqise se tij, pushtetit egzekutiv-vendimmarrjes se tij edhe per drejtesine, pushtetit te parase-magjise blerese te saj, korrupsionit nder gjyqtare e prokurore-fuqise c’nderuese te tij.

Pabarazia na ka ndare ne te lehte te ndeshkueshem dhe ne VIP-a te pandeshkueshem! Kjo eshte BABARAZIA me e neveritshme te kemi, e padrejte dhe poshteruese! Duhet te shkojme perpara tani! Duhet te marrim mundesine qe SHBA e BE na kane dhene tani, ta perdorim kunder pabarazise dhe, #DREJTESINEEBARABARTETANI! Uroini SHBA-te per kete mundesi!