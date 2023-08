Braçe nxjerr foton e lamtumirës me Bashkim Finon: Jeta vazhdon! Kemi betejë...

Nje dite pas ndarjes nga jeta te deputetit te PS Bashkim Fino, zv kryeministri Erion Brace i ka kushtuar atij nje tjeter publikim.

Teksa ripublikon foton gjate homazheve per Finon, Brce shkruan se jeta vazhdon.

“Jeta vazhdon! Kemi beteje per te bere, edhe per ty!”, shkruan zv.kryeministri Erion Braçe i cili dje publikoi disa reagime te ndjera per ndarjen nga jeta te kolegut te tij socialist.