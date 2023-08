Braçe nuk ja përton Greqisë: Po përdorni Himarën për fushatat elektorale

Çështja “Beleri” ka trazuar prej kohësh politikën dhe marrëdhëniet diplomatike me Greqinë. Protestat në Himarë për lirimin e Fredi Belerit bënë jehonë të madhe në shtetin fqinj. Për këtë arsye deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe me anë të një postimi në rrjetet sociale ka shprehur mendimin e tij për këtë çëshje.

Braçe shkruan se në Himarë po bëhet fushatë me të sikur të jetë Greqi dhe thekson se nuk ka asgjë evropiane në veprimin e zyrtarëve grekë që protestuan për Belerin.

Sipas tij Himara është përdorur për fushatën e Mitsotakis në muajt e kaluar dhe tani po përdoret për fushatë nga kryebashkiakët e tij. Ndër të tjerash deputeti shton se nuk ka asgjë evropiane në këtë mes, por është e gjitha greke, për pushtetarët grekë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Postimi i plotë:

NE #HIMARE???????? E ME TE,

KA FUSHATE TE GJATE ELEKTORALE

PER ZGJEDHJET GREKE!

Kjo duhet ndalur;

Bejne fushate me Himaren e ne Himare sikur te jete Greqi;

NE FAKT ESHTE #SHQIPERI????????

Nuk ka asgje EVROPIANE ne kete-kercenimet me EVROPE e ne emer te saj, jo e jo!

Te ishte evropiane, do ishte doemos ndryshe, pushtetaret greke vec mitingjeve do merrnin edhe pyetje, do jepnin edhe pergjigje; fjala bie:

Perse kur arrestojne keta greke per blerje votash-po per 100 EVRO per vote, ky akt eshte i ligjshem e kur e ben DREJTESIA E RE ne Shqiperi-po per kaq para, eshte PENGMARRJE?

Perse kur keta greke e nxjerrin jashte ligji AGIMIN E ARTE si organizate fashiste, ky eshte akt legjitim dhe, perse Shqiperia duhet ti pranoje anetaret e tij si luftetare per demokraci?

Perse kur keta greke arrestojne Fredi Belerin jane legjitime-ne funksion te hetimit te nje ngjarje kriminale, te pergjakshme, sulm me arme nga territori grek ne ate shqiptar, ne makine me kriminelin ANASTASOULIS Georgios, me arme gjithashtu, kurse kur e arreston po te njejtin Fredi Beleri DREJTESIA E RE ne Shqiperi, eshte politike?

Me tej akoma;

Perse kur keta greke nuk i pergjigjen LETER POROSIVE te Drejtesise shqiptare per hetimet rreth ketij krimi jane evropiane, kurse Drejtesia e Re ne Shqiperi duhet te nxjerre nga burgu e liroje nga akuzat e mbeshtetura nga prova, se keshtu duan keta greke?

Perse INTERPOLI i pergjigjet autoriteteve te drejtesise ne Shqiperi e keta greke jo, tamam per kete Fredi Belerin e hetimet rreth tij?

E kuptoni qe ska asgje evropiane ne kete mes, por eshte e gjitha greke, me standard qe eshte i tille sic duan ne fushate elektorale keta pushtetare greke?

Patjeter qe fqinjin na i ka dhene zoti e fqinjesia e mire eshte detyrim, por detyrim i perbashket ama;

FUSHATA ELEKTORALE GREKE-NJEHERE PER PUSHTETIN E FITUAR TASHME TE MICOTAQIS, TANI PER KANDIDATET E TIJ NEPER BASHKI, NUK KA PSE PRISH KETE FQINJESI!

Nese flasim per standard pastaj, DEKRIMINALIZIMI ESHTE I TILLE, por jo fakultativ se keshtu do fushata elektorale greke e ku Fredi Beleri eshte flamuri i grisur!

VO: imagjinoni kryetaret e bashkive Tirane e Tepelene, ne fushate ne Janine, do mblidhnin me shume njerez se keta ne Spille

.