Bozo: Ne inxhinierët flasim shkurt! Nga tërmeti nxorrëm mësime, rindërtimi ecën sipas rregullave

Inxhinierja Luljeta Bozo, te cilës i është prpopzuar nga kryeministri të kandidojë për deputete, sot gjatë prezantimit ka folur për programin e rindërtimit. Programi i rindërtimit sipas saj ka nisur në zona të ndjeshme dhe qeveria e ka marrë në dorë situatën e krijuar pas tërmetit tragjik të 2019. Por në fillim të fjalës së saj nuk kanë munguar batutat me Ramën.

Pjesë nga fjala e Bozos:

Bozo: Në përgjithësi ne ixhinierët falsim shkurt.

Rama: Ne në politikë flasim gjatë, flm që ma vure në dukje këtë defekt.

Bozo: Tërmeti është një dukuri e rrezxikshme dhe e mfirkshme smund të bëjmë trimin. Nga ky tërmet ne nxorrëm disa mësime që kanë lidhje me disa shkelje në fushën e ndërtimit. Por e kam thënë se qeveria e morri situatën në dorë dhe sla asnjë nejri jashtë mori fonde sepse shkatërrimet ishin shumë të mëdha. Mua më vjen që ato që kemi konstatuar si defekte sepse nëse ne sdo kishim konstatuar këto probleme sdo ishin reflektuar në programin e rindërtimit. Qytetarët tanë do të kenë mundësi të hyjnë në shtëpi sa më shpejt dhe të fillojnë aktivitetin e tyre.

Bujqësia ka përballuar një sfidë të madhe. Por kemi pasur një defekt se shtëpiat në fshat përvecse ishin pa leje kanë qenë dhe shumë të shpërndara.

Të hysh në shtëpi pa dhënë asnjë lekë, është një dhuratë. Iu bë shtëpia e re sipas të gjitha standardeve, më vjen shumë mirë që në procesin e rindërtimit, është filluar ndërtimi sipas rregullave. Ky proces për mua po ecën shumë normalisht... Shtëpitë sndërtohen pa pasur fonde dhe programi i rinbdërtimit deri më tani është bazuar mbi buxhetin tonë. Evropa ka shumë burokraci derisa ti japë këto fonde. Po spate lekë, sa lekë ke aq do ndërtohs. Mua më duket se po ecën mirë, normal, dhe rëndësi ka që vëmendje po i kushtohet shkollave, po ndërtohen me standarde evropiane. Plagët e tërmetit do mbyllen shumë shpejt, dhe duhet të jenë mirënjihës ndaj veprimeve të sakta,