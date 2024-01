Bllokohet zgjedhorja, Flamur Noka "sherr" me Gjiknurin: Nuk lejojmë "Rama-formë"

Komisioni i Reformës Zgjedhore pezulloi mbledhjen pasi deputetë të opozitës kanë bllokuar sallën e mbledhjeve duke mos lejuar përfaqësuesit PD dhe PS që të zhvillojnë normalisht takimin.

Demokrati Flamur Noka është përplasur ashpër me bashkëkryetarin e Komisionit Zgjedhor nga radhët e mazhorancës, Damian Gjiknuri.

“Mesazhi është i qartë, nuk lejojmë “Rama reformë””- shihet të thotë Noka në një moment të takimit.

Demokratët e Rithemelimit nuk pranojnë përfaqësimin në Reformën Zgjedhore nga kolegët demokrat të PD-së zyrtare, duke thënë qartë se nuk kanë besim.

“Ata që përfaqësojnë popullin opozitar sot nuk ishin as në mbledhje. Ata mund të mblidhen te vila e Ramës në Surrel, por jo në Komision pa opozitën.

Nuk mund të ndodhë që 7 deputet të kenë 4 anëtarë në komisionin e reformës zgjedhore dhe 56 debutet 3 përfaqësues”- tha Bardhi.

Rithemelimi ka caktuar për bashkëkryetar Oerd Bylykbashin, duke mos pranuar Enkelejd Alibeajn.

Gazmend Bardhi:

Në fakt, qëllimi i sotëm ishte t’i hidhnin hi sy qytetarëve se dëshirojnë Reformë Zgjedhore. Po të donin, do e kishin mbyllur brenda këtyre dy viteve. Sot, opozita nuk ka bllokuar Komisionin. Është mozhoranca që ka bllokuar opozitën, pasi ka qëllim të bllokojë Komisionin e Reformës Zgjedhore.

Rama nuk do të bëjë zgjedhje të ndershme, prandaj nuk e lejon opozitën. Opozita do të marrë pjesë në Komision, por nuk po lejohet. Reforma Zgjedhore po mbahet peng nga Edi Rama.

I kemi mbështetur për dy vite për ta çuar para Reformën. Ata e bllokuan punën e Komisionit për dy vite. Nëse ne nuk do të ngrinim zërin, sot Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk do të ishte fare temë. Do të ishte e varrosur, siç e kishin varrosur në harresë gjatë këtyre dy viteve.

Damian Gjiknuri:

“Bylykbashin nuk e kishin sjellë. As Alibeajn nuk e lejuan të vijë, për shkak të akteve të tyre vandale. Opozita do të ecë para dhe nëse opozita nuk do të marrë pjesë, do ta gjejmë një mënyrë për ta çuar reformën përpara”.