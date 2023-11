Bllokimi i komisioneve hetimore nga mazhoranca, flet anëtari i PD: Rama po shkel të drejtat deri në ekstremitet

Në një intervistë televizive, anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike, Eno Bozdo u shpreh se me nismën e fundit ligjore, mazhoranca është duke bllokuar totalisht opozitën lidhur me komisionet hetimore.

Ai shtoi se nëse ka thashetheme ato mund të sqarohen nga këto komisione dhe theksoi se vetë kreu i SPAK ka thënë se nuk bien ndesh me hetimin e tyre.

Bozdo: Jo vetëm bllokimi, por edhe rrënimi i të drejtave kushtetuese të opozitë ka kaluar në ekstremitet. Ishte paralajmëruar më parë nga PSD se kishte një iniciativë për ndryshimin e ngritjes së komisioneve hetimore dhe me këtë arsyetim na i bllokuan dy komisione hetimore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga njëra anë na thonë se nuk do të na i lejojnë komisionet hetimore mbi thashetheme. Nëse janë të tilla do të konfirmohen nga komisionet, por fakti që ka një iniciativë që prek thelbin e hetimit nga opozita për çështje të interesat publik, çështje të cilat pas komisionet, si ai i incineratorëve i kanë shërbyer edhe hetimit të SPAK. Në kushtet edhe vetë SPAK ka thënë se ngritje e komisioneve nuk është në kundërshtim me hetimit, përkundrazi.