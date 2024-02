Blinken reagon për takimin me Begajn: Shqipëria lider në Ballkanin Perëndimor dhe partner i fortë

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, bëri një postim në platformën “X” për takimin me presidentin Bajram Begaj, ndërsa e konsideron Shqipërinë lider në Ballkanin Perëndimor.

“Shqipëria është një lider në Ballkanin Perëndimor, një aleat i NATO-s dhe një partner i fortë. Sot në takimin tim me Presidentin Begaj, shpreh vlerësimin tonë për mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën dhe për pritjen e aleatëve tanë afganë“, shkroi ai në “X”.

Përmes një postimi në faqen zyrtare, DASH ka zbardhur një pjesë të diskutimit mes Blinken dhe Presidentit Bajram Begaj, para takimit të tyre.

Blinken dhe Begaj kanë thënë gjatë fjalës së tyre, se gjatë viteve të fundit, partneriteti strategjik mes dy vendeve, është më i fortë se kurrë.

Reagimi i DASH:

Sekretari Antony J. Blinken dhe presidenti shqiptar Bajram Begaj para takimit të tyre

VËREJTJE

ANTONY J. BLINKEN, SEKRETAR I SHTETIT

ZYRA E PRESIDENTIT

TIRANË, SHQIPËRI

15 SHKURT 2024

Sekretari Blinken: Faleminderit shumë, zoti President. Është një privilegj.

Presidenti Begaj: Një kënaqësi e madhe. Faleminderit.

Sekretari Blinken: Faleminderit.

Presidenti Begaj: Është shumë mirë që ne mund të tregojmë se partneriteti ynë strategjik është më i fortë se kurrë.

Sekretari Blinken: Nuk mund të pajtohesha më shumë. Faleminderit.

Presidenti Begaj: Dhe unë jam mirënjohës për atë që po bëni për Shqipërinë, për Kosovën dhe në rajon. Dhe, natyrisht, nuk mund të lë pa përmendur se ju keni bërë kaq shumë për demokracinë shqiptare, për shtetin e së drejtës, për reformën në drejtësi, për mbrojtjen e sigurinë, dhe sigurisht për ekonominë dhe arsimin. Dhe mund t’ju siguroj se Shqipëria është e përkushtuar të jetë gjithmonë me ju, dhe sigurisht, ne do të jemi një kontribues për sigurinë rajonale dhe globale.

Sekretari Blinken: Këtë e shohim çdo ditë. Ky është një partneritet dhe ne jemi mirënjohës për të. Ne e dimë se kaq shumë nga sfidat që ka secili prej nesh, ne mund t’i përballojmë në mënyrë më efektive së bashku, jo vetëm. Dhe kështu që ne të kemi miqësinë, partneritetin – kanë qenë 101 vjet marrëdhënie diplomatike, por vitet e fundit veçanërisht ne kemi parë forcën e partneritetit në shumë fusha të ndryshme. Pra është një kënaqësi e madhe.

Presidenti Begaj: Është një mesazh i fortë që po mbështesni Shqipërinë, politikën e jashtme shqiptare dhe sigurisht të ardhmen e Shqipërisë – rrugën e saj drejt bashkimit evropian.

Sekretari Blinken: Po.

Presidenti Begaj: Dhe këtë jam i sigurt – dhe e shoh këtë vizitë si një të ardhme të ndritur për Shqipërinë dhe partneritetin tonë. Partneriteti strategjik do të jetë për më shumë qindra vjet që do të vijnë, kështu që do të kemi kohë të festojmë.

Sekretari Blinken: Është një dëshirë shumë – shumë e mirë.

Presidenti Begaj: Mirë. Faleminderit.