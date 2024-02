Blinken në Tiranë: Çdo vështirësi e përballojmë bashkë, faleminderit për mikpritjen

“Jo vetëm udhëheqës i shquar, por edhe kryeministër shumë i mirë”-, kjo ishte deklarata e Sekretarit Amerikan të Shtetit Antony Blinken, drejtuar kryeministrit Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp në Tiranë me të rinjtë që kanë studiuar në programe të ofruara nga SHBA.

Sekretari Blinken tha se ‘në çdo vështirësi Rama ka qenë pranë nesh dhe i kemi përballuar së bashku’, dhe se është mirënjohës për partneritetin SHBA-Shqipëri.

“Ju si ish kryetar bashkie e keni energjisuar dhe i keni dhënë ngjyra të bukura, jam mirënjohës për partneritetin që kemi. Jo vetëm udhëheqës i shquar, por edhe kryeministër shumë i mirë, jam mirënjohës për partneritetin që kemi.

Në çdo vështirësi Rama ka qenë pranë nesh dhe i kemi përballuar së bashku. Kanë thënë njerëzit që ky vend këtu (Piramida) tregon rrugën e Shqipërisë që nga fundi i Luftës së Ftohtë, përfundimi ishte para 35 vitesh. Ndërtesa ishte kushtuar ndaj një personi që përfaqësonte të kaluarën.

E vetmja marrëdhënie jonë në atë kohë ishte zëri në Zërin e Amerikës. Shikoni sot rreth e rrotull, ka dritë, kafe, salla, është një simbol i fuqishëm i gjallë i së ardhmes dhe i tanishmes së marrëdhënieve SHBA-Shqipëri. Kjo ndërtesë u rindërtua me fondin shqiptaro amerikan. Unë e pash sot në rrugët e Tiranës, energjinë për të ardhmen, të ardhmen e integruar me perëndimin dhe botën“-u shpreh Blinken

“Unë e pash sot në rrugët e Tiranës, energjinë për të ardhmen. Të ardhmen e integruar me perëndimin dhe botën. Vitin e kaluar Shqipëria kishte një numër rekord turistësh, vendi juaj u kualifikua në Europian. Unë do të vij gjatë finaleve të kupës dhe ndoshta mund ‘tju ndihmoj. Po shihni lidhjet e fuqishme të vendeve tona. Amerikanë të rinj po vallëzojnë gjithë natën me Dua Lipën, shefja e AI është Murati. Në New York nga restorantet më të mira është shqiptare”-u shpreh Blinken.

“Ju falënderoj për një mikpritje të mrekullueshme nga ambienti i “Vendit të shqiponjave’ e ndjej ambientin e ngrohtë dhe nga çdo dhomë që isha në Tiranë, ham mirënjohës, Flora të falënderoj për rolin e udhëheqjes, ju jeni një dëshmi e programeve tona.

Është një moment i rëndësishëm dhe vlerësim për punën tuaj, për të forcuar marrëdhëniet mes vendeve tona, falënderoj Wistner. Ju si ish kryetar bashkie e keni energjisuar dhe i keni dhënë ngjyra të bukura, jam mirëjohës për partneritetin që kemi”, tha Blinken.