LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berishës i hiqet fjala, deputetët e PD bllokojnë foltoren, garda në sallë! Mbyllet seanca

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 10:39
Politikë

Berishës i hiqet fjala, deputetët e PD bllokojnë foltoren, garda

Përplasjet nuk kanë munguar as ditën e sotme në Kuvend. Kjo për shkak se kreu i PD-së ka tentuar që të marrë fjalën për procedurë, ndërkohë që nuk është lejuar nga kryetari i Kuvendit.

Në këto momente deputetët demokratë Gazment Bardhi dhe Flamur Noka kanë shkuar në foltore, për të kundërshtuar vendimin e kreut të Kuvendit. Garda më pas ka mbërritur në mënyrë që të normalizojë seancën.

“Të tregojmë që jemi të respektueshëm karshi rregullores”, tha deputeti i PS, Vasil Llajo, i cili hapi seancën pas refuzimit të Sali Berishës për të drejtuar Kuvendin si ligjvënësi më i vjetër.

Ndërsa Sali Berisha në fjalën e tij u shpreh se: “Kryesuesi i seancës nuk lexoi emrat e Bahri Bajrit, Pëllumb Gjokës. Nuk lexoi pra emrat e deputetëve të vërtetë të partisë së krimit, PS-së, por vetëm prestanomet. Lexoi Lubi Ballukun, mbi të cilën…,” tha Berisha.

Por fjala e tij u ndërpre pasi Taulant Balla urdhëroi drejtuesin e seancës, Vasil Llajo që t’i ndërpriste fjalën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion