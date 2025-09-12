Berishës i hiqet fjala, deputetët e PD bllokojnë foltoren, garda në sallë! Mbyllet seanca
Përplasjet nuk kanë munguar as ditën e sotme në Kuvend. Kjo për shkak se kreu i PD-së ka tentuar që të marrë fjalën për procedurë, ndërkohë që nuk është lejuar nga kryetari i Kuvendit.
Në këto momente deputetët demokratë Gazment Bardhi dhe Flamur Noka kanë shkuar në foltore, për të kundërshtuar vendimin e kreut të Kuvendit. Garda më pas ka mbërritur në mënyrë që të normalizojë seancën.
“Të tregojmë që jemi të respektueshëm karshi rregullores”, tha deputeti i PS, Vasil Llajo, i cili hapi seancën pas refuzimit të Sali Berishës për të drejtuar Kuvendin si ligjvënësi më i vjetër.
Ndërsa Sali Berisha në fjalën e tij u shpreh se: “Kryesuesi i seancës nuk lexoi emrat e Bahri Bajrit, Pëllumb Gjokës. Nuk lexoi pra emrat e deputetëve të vërtetë të partisë së krimit, PS-së, por vetëm prestanomet. Lexoi Lubi Ballukun, mbi të cilën…,” tha Berisha.
Por fjala e tij u ndërpre pasi Taulant Balla urdhëroi drejtuesin e seancës, Vasil Llajo që t’i ndërpriste fjalën.