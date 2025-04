Atentati i dyfishtë në Tiranë, Berisha zbardh mesazhin e policit: Rendi në duart e cunave të krimit

"Rendi ne dore te çunave te krimit". Keshtu shkruan ish-kryeministri Sali Berisha ne nje status te publikuar ne FB ne lidhje me vrasjen e dyfishte te ndodhur mbremjen e djeshme ne Tirane.

"Brenda javes atentat tek Ushtari Panjohur; viktima ne Shijak; Elbasan; Shkoder; Korçe; mbreme atentat tek shkolla "11 Janari" ku vriten dy te rinj", thekson ish kryeministri Berisha.

Sipas tij, qytetari dixhital informon se atentati i mbremshem ishte ndaj mikut te Saimir Tahirit.

"Zoti Berisha ju lutem publikojeni që sot ju be antentat Elvis Gacajt mikut te ngusht te saimir tahirit ,të fortit partis socialiste ai që prishte mitingjet e PD ai që dhunonte demokratët dhe vishte votat e njesis bashkiake nr 5 që mbrohet nga deputetët e ps dhe nga vetë saimir tahirit u godit në atentat se nga policia ishte i pa prekshem sepse ishte padrino i drogës për zonën e Tiranës së re me dorën dhe mbeshtetjen publike te sajmir tahirit nuk guxonte police ti afrohej. Me rrespekt një polic.", citon Berisha mesazhin qe pretendon se ka marre nga nje efektiv policie,