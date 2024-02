Berisha: Unë kisha mik presidentin e ShBA-ve, Rama krenohet me McGonigal

“Ne kishim mik presidentin e SHBA., Edi Rama krenohej me McGonigalin” Kështu është shprehur kreu i PD-së Sali Berisha gjatë fjalimit të mbajtur në protestën e mbrëmjes së sotme.

Berisha u shpreh se qeverisja e PD as nuk mund të krahasohet me qeverisjen e kryeministrit Edi Rama, duke renditur edhe argumentet dhe skandalet dhe vjedhjet e qeverisë aktuale.

Lideri demokrat u shpreh se pro-europeizmi dhe pro-amerikanizmi i Ramës nuk është gjë tjetër veçse gjethe fiku për të mbuluar vjedhjet, për të mbuluar krimet, për të mbuluar drogën. Sipas Berishës, 20 Shkurti është dita e ndëshkimit të Rilindjes për vjedhjet e tmerrshme që ka bërë, duke iu bërë thirrje qytetarëve që të shkojnë në protestë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Berisha: Nuk jemi njëlloj. Ne kishim mik presidentin e SHBA. Edi Rama krenohej me McGonigalin, shpallte mik McGonigalin. Nuk jemi njëlloj sepse ne me reforma të thella anëtarësonim Shqipërinë në NATO, Edi Rama organizonte protesta me portretin e Enver Hoxhës kundër anëtarësimit në NATO. Nuk jemi njëlloj kurrën e kurrës, pasi PD u shndërrua në lokomotivë të vërtetë të proceseve integruese.

Pro-europeizmi, pro-amerikanizmi i PD buron nga vokacioni perëndimor i kombit shqiptar. Për Edi Ramën, Rilindjen e tij këto janë thjesht gjethe fiku për të mbuluar vjedhjet e tij, për të mbuluar lidhjet e tij me krimin, për të mbuluar mjerimin e shqiptarëve, dëbimin e tyre nga Shqipëria.

Nuk jemi njëlloj se ne kurrë nuk menduam ndonjëherë dhe nuk pranuam që të kthenim monizmin në Shqipëri. Nuk pranuam ndonjëherë të lobonim për kontrollin e opozitës apo shkatërrimin e saj.