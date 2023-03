Berisha u drejtohet komisionerëve që do jenë në qendrat e votimit: Për ne ka rëndësi…

Ish kryeminsitri Sali Berisha ka bërë një thirrje drejt komisionerëve të cilët do të jenë të pranishëm në qendrat e votimit ditën e nesërme duke qenë se pak orë na ndajnë nga referndumi që pritet të mbahet për shkarkimin e Lulzim Bashës.

Në postimin e bërë, Berisha u kërkoi komisionerëve që të bëjnë përpjekjet maksimale për të garantuar që secili anëtar i PD të votojë dhe shtoi se rëndësia më e madhe ishte transparenca maksimale e procesit.

Postimi i Plotë nga Sali Berisha:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Drejtuar komisionerëve të Referendumit të Shpresës

Një përshendetje të përzemert të gjithë ju komisionereve dhe komisionerëve te qendrave te votimit. Këto orë që na ndajnë nga hapja e qendrave të votimit le të bëjmë përpjekjet me maksimale që të sigurojmë pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike në votim. Per ne, rëndësi përcaktuese dhe absolute në këtë festival të votës së lirë ka mbi të gjitha, transparenca e procesit dhe administrimi me korrektesë absolute i çdo vote. Në këtë referendum jetike është vota e lirë e anëtarësisë të PD! Suksese! sb.