Berisha tregon skenarët e aksionit opozitar: Beteja e deputetëve sapo ka nisur…

Sali Berisha në kryesinë e Partisë Demokratike foli për aksionin opozitar, duke thënë se beteja në Parlament e deputetëve ka nisur dhe duhet të zgjerohet edhe më tej në terren.

Sipas tij, parlamentarët nuk do ta braktisin Parlamentin, por do të qëndrojnë derisa opozitës t’i rikthehet e drejta e plotë, ndërsa PD u shpreh ai do të qëndrojë derisa shqiptarët të votojnë të lirë.

“Të shpërndahemi në një takim me bazën tonë. Me këtë thirrje ne duhet të fillojmë betejën, parlamentarët e kanë filluar betejën në parlament. Nuk do braktisin parlamentin, por do qëndrojnë aty deri në rikthimin e të drejtave të plota të tyre. Ndërsa PD do qëndrojë derisa shqiptarët të votojnë të lirë”, tha në fund të fjalës së tij ish kryeministri Berisha.