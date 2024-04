Berisha thirrje BB dhe FMN: Mos i jepni para qeverisë

Përmes një komunikimi me gazetarët, Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se vërshimi i qytetarëve shqiptarë drejt Bashkimit Evropian është produkt i qeverisë Rama-Meta. “U bëj thirrje qyetarëve shqiptarë, duke mrëkuptuar plotësisht dhimbjet dhe vuajtjet e tyre, të mos largohen nga Shqipëria. Shanset e tyre për të fituar azil politik janë inekzistente. Me largimin nga Shqipëria jo vetëm sa i shtoni një traumë të re gjendjes suaj, por lehtësoni përkohësisht këtë qeveri që nuk meriton asnjë lehtësim. Por me këtë largim dhe kërkesë për azil politik ju vini në rrezik serioz lirinë e lëvizjes së lirë. Ndaj ju ftoj të qëndroni për të larguar sëbashku Edi Ramën”, u shpreh Berisha.

Sipas tij, në Shqipëri dhe Ballkan ekziston një mendësi e vjetër, deri diku primitive sipas të cilës çdo të keqe kërkojnë ta lidhin me të huaj, ta projektojnë jashtë vendit duke qenë vetë origjina e saj. “Duke refuzuar kategorikisht këtë mendësi u bëj thirrje FMN dhe BB të rishqyrtojnë në themel qëndrimet e tyre ndaj qeverisë shqiptare, masave, vendimeve dhe politikave të saj. Rezultati 2-vjeçar i kësaj qeveri është eksodi, është kriza më e rëndë sociale. Mbështja e një platforme që shkakton apo ka rezultat eksodin është më së paku dështim spektakolar, dëshmia e saj se këto masa po rrisin në mënyrë të përbindshme varfërimin dhe mjerimin”, nënvizoi Berisha.