Berisha refuzon vendimin e GJKKO, Braho "shuplakë" Berishës : Do ta marrin për zverku

Ndërkohë që Sali Berisha refuzon të njohë dhe të zbatojë vendimin e GJKKO për t’u paraqitur të hënën e parë dhe të tretë të muajit para oficeres gjyqësore të SPAK për aferën e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, Spartak Braho i ftuar në “Frontline” në Report Tv me Marsela Karapançon deklaroi se masa ndaj ish-kryeministrit do ashpërsohet.



Pyetje: Cfarë do ndodhë me Berishën që refuzon të zbatojë vendimin e Gjkykatës?

Spartak Braho: “Unë di që ata do ta marrin për zverku dhe do ta flakin ose në qeli ose do ta flakin aty brenda në shtëpi.”