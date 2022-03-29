Berisha: Rama mos të bllokojë arrestimin e Alqi Bllakos!
Ish kryeministri, Sali Berisha ka postuar një deklaratë të partisë Demokratike në “facebook”, ku ka kërkuar që kryeministri Edi Rama të mos pengojë kërkesën e SPAK për hetimin e aferës së inceneratorëve.
Ish kryeministri, Sali Berisha:
Deklaratë e Partisë Demokratike!
Sot, SPAK njoftoi se ka kërkuar heqjen e imunitetit të deputetit socialist Alqi Bllako.
Partia Demokratike i kërkon Edi Rames të mos bllokojë kurrësesi kërkesën e prokurorisë për hetimin e aferës se incerenatorëve, njërës prej aferave më të mëdha të korrupsionit në Shqipëri.
Partia Demokratike shton se Alqi Bllako, i zhytur kokë e këmbe në aferën e incerenatorëve, është vetëm nënfishi i Engjëll Agaçit, Arben Ahmetajt, Erion Veliajt dhe padyshim i Edvin Ramës, përgjegjesia direkte e të cilëve në kuadrin e nje grupi te strukturuar kriminal, është tashmë e qartë si drita e diellit.