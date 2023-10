Berisha publikoi videon atentatit ndaj Kaçajt, reagon Pjerin Ndreu

Pjerin Ndreu ka reaguar për deklaratën e ish-kryeministrit Sali Berisha i cili ka publikuar pamjet e atentatit ndaj ish-kryetarit të Komunës së Shëngjinit, Salvador Kaçi, ngjarje kjo e ndodhur më 14 maj ku fatmirësisht nuk pati të lënduar.

Në video duket një makinë e bardhë që i zë rrugën makinës ku udhëtonte Kaçaj me të birin, teksa dy persona dalin për ta qëlluar me armë, por shoferi i makinës ecën mbrapa dhe largohet nga atentatorët.

Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu thotë se ka qenë Salvador Kaçaj më shumë se çdo socialist që ka dëshiruar humbjen e ish-kryeministrit Berisha.

Ndër të tjera, Ndreu shkruan se nuk ka pasur asnjë interes që të bëhej një atentat i tillë, ku e cilëson Kaçajn si një person pa peshë politike.

Pjerin Ndreu: Edhe njehere mbi nje histori bajate qe riciklohet ne lidhje me gjoja nje atentat qe e paskemi organizuar ne politikisht kunder Salvador Kacaj diten e zgjedhjeve!E para, ai person nuk perfaqeson asgje ne peshen politike, aq sa nuk ka fitu dot as ne partine e Shengjinit ku ka qene kryetar komune me mbeshtetjen e PS! Dmth ne nuk e kemi konsideruar si faktor asnje cast!

E dyta, Salvadori e ka deshiruar me shume se une e cdo socialist humbjen e doktorit! Ajo qe kemi thene ne eshte 0 ne raport me cfare vreri ka vjelle tavolinave Salvadori per Pashkun!

E treta, ne nuk mbajme pergjegjesi per ndonje incident personal, ne oren 6 30 kur historia e votimeve ishte ne fund! Te “vrasesh” Salvadorin ne mbyllje te kutive, eshte kulmi i fantazise idiote qe duhet te degjojme ne per te tille matrapaze politike!

E fundit, e neveris gjithe kete farse turpi dhe qesharake te stisur dhe veshur politikisht PS, kur nuk ka asnje arsye, motiv e as logjike! Pse te mos mendoj se eshte sajese e Salvadorit atehere?! Sepse nuk me lidhet “deshira”e Salvadorit per te fituar doktori me “friken” tone se na beka dam te madh ky mashtruesi i njohur publikisht?!