“Berisha po arrestohet pa asnjë akuzë”, Noka: SPAK dhe GJKKO rikthyen Sigurimin e Shtetit

Deputeti Flamur Noka reagoi pas vendimit të GJKKO-së për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj Sali Berishës.

Ai tha se se me vendimin e sotëm të GJKKO , Shqipëria u kthye “në Rusinë e vogël të Europës me liderin e opozitës të arrestuar.”

Reagimi:

“Me vendimin e sotem Drejtesisë Politike mund te themi se Edi Rama e ktheu Shqiperine ne Rusine e vogel te Europes me liderin e opozites te arrestuar. Sot lideri i opozites Prof Dr Sali Berisha arrestohet e burgoset pa asnje akuze, pa asnje fakt e pa asnje prove …thjesht sepse ne liri dhe ne aktivitet politk i kall daten Edi Rames dhe bandes se pushtetit .

Arrestohet sepse po i diskretitonte cdo dite e me shume me fakte e prova Drejtesine e Re Politike e cila fsheh, asgjeson provat per Erion Veliajn,Engjell Agacindhe kreun e regjimit Edi Ramadhe sajon dosje politike per kreret e opozites…SPAK dhe GJKKO pas ketij vendimi rikthyen Sigurimin e Shtetit si organe dhune te diktatures ndaj kundershtareve te Regjimit .Llogarite i kane bere gabim.

Mosbindja civile per te gjunjezuar kete narkoregjim per opoziten dhe shqiptaret eshte rruga e vetme. O Sot o Kurre”, shkruan ai.