LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Berisha për Bashën: Kam një keqardhje shumë të madhe…

Lajmifundit / 1 Prill 2022, 21:34
Politikë

Berisha për Bashën: Kam një keqardhje shumë të

Ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh se ish-kryetari i Partisë Demokratike është një njeri i shkolluar por që gaboi duke i lejuar vetes veprime totalitariste dhe mungesë të integritetit politik.

I ftuar në emisionin ‘Zonë e Lirë’ , Berisha po ashtu pohoi se do të organizojë protestë kundër rritjes së çmimeve por pa ndërhyrë në lidershipin e organizatorëve të tanishëm të kësaj proteste.

Berisha: Për Bashën kam një keqardhje shumë të madhe për faktin se së pari ai tregoi mungesë të integritetit politik, dhe së dyti është e paimagjinueshme se si një njeri i shkolluar mund të lejojë vetes veprime totalitariste.

-Tani që u riktheve në seli, a beson se do bësh protestë për uljen e cmimeve?

Berisha: Padyshim që do organizohen por respektoj të gjithë ata që organizojnë protesta pa pretenduar tu marr lidershipin.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion