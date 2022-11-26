Berisha: PD nuk e dorëzon flamurin e saj, Rama i ka bërë llogaritë gabim
Edi Rama po bën gjithçka të konfiskojë flamurin e PD. PD nuk e dorëzon flamurin e saj.
Edi Rama i ka bërë llogaritë gabim.
Hakmarrës primitiv, ai kërkon të fshijë partinë që përmbysin pushtetin e etërve të tij, që anëtarësoi Shqipërinë në NATO dhe shtroi rrugën e integrimit, që transformoi infrastrukturën e këtij vendi dhe realizoi projekte madhështore në Europë siç është TAP.
Rama ka një armiqësi të pashuar ndaj kësaj partie. Nuk e harron ai kurrë 20 shkurtin.
Kjo betejë vazhdon. Ai kujton se do hakmerret, por i ka llogaritë gabim.
Berisha: Ëndrra e shqiptarëve për bashkim është ëndrra më fisnike e tyre
Ëndrra e shqiptarëve për bashkim është ëndrra më fisnike e tyre. Dhe në këtë kontekst, duhet ta konsiderojmë atë një proces, në sensin që nëse 30 vite më parë, shqiptarët nuk ishin të lirë në asnjë territor, sot shqiptarët janë të lirë.
Por, a është bërë sa duhet që shqiptarët t’i bëjnë të parëndësishëm kufijtë e tyre? Unë mendoj se është bërë regres në këtë drejtim, pasi po të marrim sot ecurinë e marrëdhënieve të 9 viteve të fundit me Kosovën, ajo është në vendnumëro për të mos thënë se ka prapakthehu.
Pra, procesi i bashkimit është një proces kompleks, në të cilin ka shumë punë për të bërë. Natyrisht finalizimi në një shtet të vetëm është ëndrra sublime e shqiptarëve, por kjo në përputhje me proceset integruese evropiane dhe fqinjësinë e mirë me të gjitha vendet.