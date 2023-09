Berisha pas takimit me Bardhin: Folëm për qëndrimet e opozitës

Sali Berisha pas takimit me Gazment Bardhin tha se kanë folur për axhendën e opozitës dhe qëndrimet që do të mbajnë ditën e nesërme në Kuvend.

"Përfundoi mbledhja e grupit. U diskutua e gjithë axhenda e nesërme e parlamentit. Qendrimet që do mbajnë deputetët dhe z.Bardhi do t’ju informojë më me hollësi. U diskutua gjerësisht mbi drejtimin absolutisht disfunksionial në kundërshti me ligjin, me Kushtetutën të Parlamentit, shkelmimin nga ana e institucioneve të vendit të të drejtave elementare të deputetëve për t’u informuar dhe informuar zgjedhësit e tyre. Braktisjen që i bën Edi Rama Parlamentit. Për të gjitha këto grupi parlamentar, deputetët e opozitës do të japin përgjigjet e merituara. Faleminderit!

Pyetje: Z.Berisha a e konsideroni mundësinë për të krijuar një grup më vete ju së bashku me deputetët e Gazment Bardhit?

Berisha: Ti e sheh qiellin e kthjellët dhe e konsideron mundësinë e shiut. Ja ku është dielli tani.

Pyetje: Z.Berisha, z.Basha është zgjedhur nga instancat e BE si reporteri për konfiskimin e aseteve ruse. Keni një koment për këtë?

Berisha: Ai është Këshilli i Europës, jo Bashkimi Europian, por eksperiencë me rusët ka ai. Kaq mund të them.