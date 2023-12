Berisha sulmon Ramën: Asnjë vendim i gjykatës nuk mund të realizojë ëndrrat e tij

Ish-kryeministri Sali Berisha pas mbledhje së kryesisë së Rithemelimit ka dalë në një prononcim për mediat.

Berisha u ndal te heqja e imuniteti të deputetit, ku sulmoi kryeministrin Edi Rama, teksa tha se asnjë vendim i gjykatës nuk mund të realizojë ëndrrat e kreut të qeverisë.

Ndër të tjera ish-kryeministri theksoi se data 27 dhjetor do të jetë ditë proteste.

“Vendimet e kryesisë janë së pari një shumëfishim i të gjitha përpjekjeve për betejën pa kthim; o sot, o kurrë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Së dyti, kryesia vendos të thërrasë këshillin kombëtar ditën e shtunë. Pastaj u diskutua për disa çështje organizative në mënyrë që të ristrukturohet në një farë mënyre sektori i riorganizimit, duke mbetur Minarolli sekretar i organizimit për partinë, por duke krijuar edhe disa kordinatorë që do të merren me organizimin.

U hodhën ide, dhe është e mundshme që të krijohet një grup koordinator qendror për Tiranën”, u shpreh Berisha.

Është diskutuar që në këtë riorganizim të thërritet edhe grupi i deputetëve të Gazment Bardhit?

Sali Berisha: Grupi i deputetëve të Gazment Bardhit janë deputetë të PD dhe në çdo hap të saj, kanë rolin e tyre dhe do ta kenë rolin.

Koordinatorët që do të përcaktohen, do të koordinoheni me z. Bardhi për të gjetur emra të përbashkët?

Sali Berisha: Natyrisht të gjitha do të bëhen në bashkëpunim, me të gjithë faktorët drejtues të partisë

Zoti Berisha keni kaluar një ditë të gjatë…

Sali Berisha: Dita e gjatë, por siç e sheh energjia është e mjaftueshme për të vazhduar këtë ditë.

A do e drejtoni ju PD edhe pse gjykata mund të marrë çdo vendim.

Sali Berisha: Asnjë vendim i gjykatës nuk mund të realizojë ëndrrat e Ramës, por do i qëndroj përballë deri në gjunjëzimin e tij. Ai është frikacak, zgjodhi këtë rrugë, por e garantoj që do të përfundojë aty ku e meriton.