Berisha “Non Grata” jehonë në mediat serbe: “Brryli amerikan” që tronditi shqiptarët
Edhe Asosiated Press ka pasqyruar lajmin për ndëshkimin e familjes Berisha. Kjo agjensi shkruan se Berisha ishte udhëheqësi i parë i Partisë Demokratike, e qendrës së djathtë, e cila u krijua në Dhjetor 1990 pas protestës studentore që rrëzoi regjimin komunist të vendit.
Më tej thuhet se lufta ndaj korrupsionit ka qenë “thembra e Akilit” të Shqipërisë post-komuniste, duke ndikuar fuqimisht në zhvillimin demokratik, ekonomik dhe shoqëror të vendit. Specifikon se Berisha është zyrtari i katërt i Shqipërisë, që ndalohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara për shkak të dyshimeve të përfshirjes në korrupsion, pas ish-prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, ish-ligjvënësit Tom Doshi dhe, ish-kryetarit të bashkisë Durrës Vangjush Dako.
Gazeta frankofone për Ballkanin shkruan se Berisha ka qenë figurë kujdestare e së djathtës shqiptare, dhe se vendimi i Shteteve të Bashkuara është një befasi për kohën, sepse ai nuk ka luajtur një rol kryesor politik për gati dhjetë vjet.
Ndërsa mediat në Serbi e kanë cilësuar vendimin e DASH si “Brryli amerikan që tronditi shqiptarët”.