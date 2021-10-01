Berisha në Shkodër: Jeni qyteti më i diskriminuar nga qeveria e Ramës
Ish-kryeministri Sali Berisha ka zhvendosur Foltoren e tij në Shkodër. Para shkodranëve, Berisha ka hedhur akuza kundër qeverisë duke thënë se ka lënë pas dore veriun e Shqipërisë.
Më tej ai tha se qytetarët shkodranë kanë qenë më të diskriminuarit në 8 vitet e qeverisë së Edi Ramës.
“Dua të përulem para jush, martitëve të këtij qyteti, i cili në tërë historinë tonë kombëtare ka provuar se raportin e qytetarëve të tij me të vërtetën e ka patur pa mëdyshje më të drejtë më të, më të saktë se të gjithë shqiptarët.
Dhe është ky raport i shkodranëve, që e ka bërë Shkodrën qytetin e sakrificave të mëdha për të dinjitet kombëtar, për liri dhe dinjitet njerëz, është ky raport që e bëri Shkodrën epiqendrën e anti-komunizmit.
Është ky raport që Shkodra të ketë martirë dhe shenjtor më shumë se vendet e tjera. Është ky raport, i cili mbetet frymëzues në çdo kohë dhe në më të vështirat për të ngjallur shpresën dhe për të ecur të sigurt në të ardhmen tonë. Unë vijë këtu se Shkodra, përjetoi gjatë tetë viteve të regjimit të narkoshtetit një diskriminim të atillë që nuk ia ka bërë asnjë pushtues tjetër. Nuk do të gjeni në histori në qeveri që u ka diskriminuar më shumë se qeveria e Tiranës. Po vija e Tirana, gjysmë orë për të kaluar 6 kilometra në grykë shishen, aty kalojnë të gjithë, kalon Kosova. Por për të veriu nuk ekziston. Nuk po ndalem në aspekte të tjera, por do ndalem në vazhdim në takime të tjera”, tha ndër të tjera Berisha.