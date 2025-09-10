Berisha në mbledhjen e Kryesisë: Franc Çopja doli me 6 mld euro, Troplinit iu falën 38 mijë metra katrorë në Durrës si shpërblim
Në mbledhjen e parë të Kryesisë pas zgjedhjeve të 11 majit, Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një fjalim të ashpër ndaj qeverisë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për lidhje të drejtpërdrejta me botën e krimit.
Në deklaratën e tij, Berisha tha se miliarda euro pasuri po përqendrohen në duart e personave të lidhur me krimin, sipas tij janë të mbrojtur dhe të promovuar nga vetë kryeministri.
“6 miliardë euro janë lënë në dorën e një Çopja, apo Troplini, apo të tjerë. Të gjitha kanë një padrino, Edi Ramën. Një njeri si Franc Çopja, që nuk ia kishim dëgjuar emrin kurrë, sot del me 6 miliardë euro pa djersitur një ditë në punë,” u shpreh Berisha.
Sipas tij, ky pasurim i paprecedentë është rezultat i një regjimi të kapur nga droga, ku paratë e trafikut janë bërë burimi i vetëm i fuqisë politike dhe ekonomike në vend.