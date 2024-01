Berisha në ‘arrest shtëpie’, PD mbledh Kryesinë. Noka: Rama i ka bërë gabim llogaritë

Partia Demokratike ka mbledhur Kryesinë sot për herë të parë pas dhënies së masës “arrest në shtëpi” për ish-kryeministrin Sali Berisha.

Deputeti Flamur Noka u ndal te masa e vendosur ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe deklaroi se Rama i ka bërë llogaritë gabim me panet e tij për asgjësimin e opozitës.

Noka deklaron se opozita do të marrë me shpejtësi kthesën dhe do t’i përgjigjen Ramës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Berisha sot është i burgosur politik. Rama çeli siparin e një neodikature. Do që të zhdukë opozitën. Në këtë situatë të imponuar, çdo demokrat, dhe çdo drejtues i PD duhet dhe do të hidhet në betejë. Ne duhet të marrim me shpejtësi kthesën dhe t’i përgjigjemi Ramës. Për këtë nuk do të ketë asnjë hezitim.

Skema për të asgjësuar opozitën, është skemë e vjetër. Ata i kanë bërë llogaritë gabim. Ka një dallim mes liderëve dhe kryetarët. Kryetarët shkojnë dhe vinë, liderët mbeten.

Ai nuk ka marrë askënd peng. Kjo që po ndodh sot është përpjekje për të ndryshuar të shkuarën. Berisha është politikani kyç në ndryshimet demokratike të 90. Ai i priu ndryshimit.”, tha Noka.