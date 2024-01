Berisha, mesazh për gazetarët/ Akuza Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha, nga ballkoni i shtëpisë së tij dhe një mesazh për gazetarët.

Berisha tha se protesta e sotme e qytetarëve dhe demokratëve para banesës së tij është një mbështetje për gazetarët shqiptarë.

Ai ngriti akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se i ka bllokuar fjalën e lirë gazetarëve, ndërsa e krahasoi kreun e qeverisë me diktatorin Enver Hoxha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Si ta kuptojmë ne sonte këtë protestë? Ta kuptojmë këtë protestë si një nderim, si një mbështetje për gazetarët shqiptarë, para së gjithash dhe mbi të gjitha. Ata janë e vërteta, parlamentarët e fjalës së lirë pa imunitet. Dhe beteja e tiranit kundër fjalës së lirë, filloi kundra tyre. Po pse? Me të njëjtin motiv si diktatorët e të gjithë kohërave.

Po të rikthehemi pak në analizë, do gjejmë se diktatori teokratik Kalvin, dogji në turrën e druve Servetin sepse siç tha ai, Serveti me fjalën e tij më përçmonte. Karl Xhaspër, thotë se gjatë diktaturës naziste, në kohë lufte, të thoje një fjalë kundër regjimit apo të bëje opozitë, duhet të hapje me duart e tua varrin.

Po në diktaturën komuniste në Shqipëri, Hitleri shqiptar i pasluftës, me dhjetëra e dhjetëra, me qindra e me mijëra shqiptarë hapën dyert e burgjeve dhe varret e tyre për fjalën e lirë.

Kombi humbi poetë të jashtëzakonshëm, të cilët nuk pranuan në asnjë rrethanë të bëhen këngëtarë të regjimit, por mbetën të pavdekshëm në vargjet e tyre, këngëtarë të së vërtetës, Vilson Blloshmi, Genc Leka, Trifon Xhagjika dhe shumë e shumë të tjerë.

Por nuk qenë vetëm poetët dhe artistët, por edhe qytetarët, edhe të rinjtë, edhe për një fjalë, Enver Hoxha ekzekutoi Shkëlzen Doçin, mikun e djalit të tij, vetëm e vetëm pse ai kishte urrejtje për diktatorin”, theksoi ndër të tjera Berisha