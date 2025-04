Berisha: Me LaCivita mbaj kontakte online, nuk është oficer lufte!

Kreu i PD Sali Berisha ka sqaruar sot për gazetarët se LaCivita i jep direktivat për fushatën e 11 majit me telefon.

Konsulenti i Trump erdhi në Shqipëri vetëm ditën e prezantimit, ndërsa prej 1 muaji e gjysmë nuk është dukur më. Për rrjedhojë dhe Berisha sqaroi sot në konferencë arsyen pse.

“Chris LaCivita, unë të garantoj që është në aktivitet të plotë dhe unë jam në komunikim vazhdueshëm me bashkë krye strategun e fitores më të shkëlqyer në historinë e njerëzimit që ishte fitorja e Donald Trump.

Të vazhdueshëm, online. Shpejt përfaqësuesi i firmës do të stacionojë këtu me ekipin tonë, ai do të vijë, do të shkojë.

Me një fjalë është në aktivitet të plotë. Unë nuk e di pse bëhet kjo pyetje. Ai nuk është oficer fushe, ai është Marshall, e kuptoni vetë”, tha Berisha.