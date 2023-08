Berisha mbërrin në Prokurorinë e Tiranës: Unë po thirrem nga Rama, jo nga Basha

Ish-kryeministri Sali Berisha ka mbërritur tek Prokuroria e Tiranës, pas thirrjes nga institucion i drejtësisë, për ta marrë në pyetje lidhur me protestën e 8 janarit ku u panë shumë akte dhune.

Sipas abc, prokuroria e Tiranës ka bërë me dije se ish-kryeministri Berisha ka deklaruar se do të informojë mediat për gjithçka do ndodhë në hetuesi.



“Ju ftoj se sapo të dal nga dera e Prokurorisë do t’ju informoj ju hollësisht. Basha është një vegël i qeverisë, aty thirrem nga Rama unë jo nga Basha. Unë mendoj se duhet tu kërkonte të falur dhe të ndëshkonte policinë, kishte ndaluar njerëz të pafajshëm”, tha ish-kryeministri.