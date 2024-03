Berisha kundër SPAK dhe Edi Ramës: U bënë bashkë për të mbyllur dosjet e krimit

Në daljen e tij të radhës në ballkonin e banesës ku qëndron në arrest shtëpie, lideri i demokratëve, Sali Berisha sulmoi ashpër jo vetëm kryeministrin Edi Rama, por edhe kreun e SPAK, Altin Dumani.

Sipas Berishës, vota e lirë në vend rrezikohet jo vetëm nga Rama por edhe nga SPAK.

Më tej Berisha përmendi edhe mbylljen e disa dosjeve nga ana e Prokurorisë së Posaçme dhe u shpreh se në krye të këtij krimi është banda e hajdutëve që drejtohet nga Rama.

„Është koha të përballemi me Edi Ramën, me Dumanët dhe fundërrinat e tjera që mendojnë se do të bëjnë parzmoren e krimit elektoral

Miqtë e mi, beteja pa kthim është jetike, vendimtare.

Mos harroni, çdo demokrate dhe demokrat, por çdo qytetare dhe qytetar i këtij vendi, që beson se qytetarët shqiptarë duhet të votojnë të lirë, se pushteti duhet të ndërrohet me votën e lirë, të mos harrojë se përveç hajdutëve të votës, përveç Edi Ramës dhe bandës së tij kriminale, ka edhe një bande tjetër, armike të egër të votës së lirë dhe kjo është banda e Spakut.

Banda që mbyll dosjet e krimit monstruoz elektoral, njëlloj siç mbyll dosjet e vjedhjeve të qindra e qindra milionë eurove nga qeveritarët