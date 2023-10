Berisha krahason veten me themeluesin e 'Apple': U riktheva si Steve Jobs. Do ndryshoj Shqipërinë!

Ish kryeministri, Sali Berisha e ka krahasuar rikthimin e tij me atë të bashkëthemeluesit dhe CEO-s së Apple, Steve Jobs.

Gjatë një interviste televizive, Berisha theksoi se ndryshova nga Steve Jobs, ai kishte edhe mbështetjen e bashkëshortes së tij Liri Berisha.

“Merr një listë dhe listo 100 politikanë, dhe le të provojnë rikthimin. E provoj Jorgo Papandreu. Është multimilioner dhe me lidhje të jashtëzakonshme ndërkombëtare. Do kthehem tha. Erdhi koha të kthehem unë. Ta marr partinë tha. Morri 2.7%.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Dhe kthimi i nderuar zotëri, nuk vjen se do ti. Ka një kimi dhe alkimi krejtësisht tjetër. Është i rrallë. Fati im është identik me Steve Jobs. Ai nuk dha dorëheqjen unë dhash dorëheqjen. Ata më vunë shqelmin në mënyrën më të turpshme, të cilën nuk e përtypi askush.

Dhe Steve u ritkhye. Fatmirësisht Lili punoi për mua por e shoqja e Jobs, punoi kundër Steve. Apple kur Steve i vunë drrunin, u rikthye dhe e bëri Apple kompaninë më gjigande të botës. Kthimi im nuk është s’po them me gjeneralin De Gold, por ja po them Steve Jobs”, tha Berisha