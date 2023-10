Berisha komenton bisedën me Rulin në dosjen e SPAK: E përdorin si video erotike

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me dosjen e SPAK për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, ku jepet në një moment biseda mes tij dhe ministrit të kohës, Genc Ruli për ndryshimin e akteve nënligjore. Genc Ruli e informon Sali Berishën për ndryshimin e metodologjisë së pagesës së vlerës së objektit, i cili më parë bëhej vetëm në lekë, ndërsa tani parashikohet të bëhet 20% në lekë dhe 80% në bono privatizimi dhe letra me vlerë.

Në një konferencë për mediat, Berisha thekson se ai në atë bisedë mbron linjën e tij programore të letrave me vlerë për blerjen nga ish-pronarët.

“Në kuadrin e përbaltjes time, Rama dhe skapistët ndalen te vendimet e qeverisë për përdorimin e letrave me vlerë në procesin e privatizimit. Madje skapistët e pafytyrë përdorin një fragment në kundërshtim me Kushtetutën, që nuk ka asgjë, por thjesht siç përdorin videot erotike për të mbuluar orllëqet e tyre, përdorin një dialog timin me Ridvan Boden apo Genc Rulin, ku unë mbroj linjën programore të letrave me vlerë për blerjen nga ish-pronarë, dhe e shpërndarë me miliardia-miliarda lekë. Me këtë kanë menduar se do t ëmund të ushqejnë etjen e shpifësve të paguar. Por meqë e kanë lidhur me blerjne nga dhëndri im të pronës, vendimi ka dalë 1 muaj pasi Jamarbër Malltezi, kishte paguar lekë për 90% të detyriumeve që kishte ndaj shtetit në procesin para privatizimit. 10% që nuk kishte paguar, ai arriti që t’i paguante me letra me vlerë. Letrat, për blerje dhe para blerje i përdorën më shumë ish-të përndjekurit dhe ish-pronarët. Për këto ekzistojnë dokumente të fshehura nga skapistët. Një argument tjetër i përdorur nga Spakistët, është përdorimi i urdhrit të kontrollin që unë kam dhënë për bllokimin e procesit të privatizimit të klubit Partizani që shpërbleheshin nga mafia. Sqaroj; kryeministri i Shqipërisë, ka firmosur gjatë 2005-2008 qindra e qindra urdhra kontrolli që i dërgoheshin nga departamenti i Luftës kundër korrupsionit. Nuk ka refuzuar asnjë.”, tha Berisha.