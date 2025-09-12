Berisha kapet “mat” në Kuvend duke parë Ramën dhe Shehun në TikTok
Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 19:58
Politikë
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është kapur ‘mat’ duke përdorur platformën TikTok në Kuvend, teksa votohet për kryeparlamentarin e ri.
Nga video e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Elda Menga, Berisha sheh në këtë rrjet social, të ndaluar nga kryeministri, video të Edi Ramës dhe kreut të Partia Mundësia, Agron Shehaj.