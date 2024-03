Berisha ironozon haptazi Ramën/ Si veshka midis padronit supergrata dhe vëllait...

Mbremjen e djeshme Krymenistri Rama ka darkuar ne nje darke joformale me lideret e Ballkanit.

Ai postoi ne Facebook nje foto familjare ku shfaqej ne mes te dy liderve te ballkanit.

Nuk ka lene pa komentuar dhe ish-kryeministri Berisha kte takim duke e ironizuar haptazi Ramen. Ai e ka cilesuar si veshka ne mes dhjamit.

Postimi i Berishes:

Si veshka midis padronit supergrata dhe vellait nongrata!

Njoftim shtypi.

Lidhur me deklaraten e Edi Rames per refuzimin nga ana e tij dhe pseudomazhorances se tij te rezolutes per denimin e genocidit serb ne Bosnje, sqaroj sa vijon:

Pretendimi i Edi Rames se paraqitja e rezolutes ishte e papritur eshte nje genjeshter e denje vetem per ate.

Rezoluta per denimin e genocidit ne Bosnje eshte depozituar sipas te gjitha afateve kohore qe percakton rregullorja e Parlamentit, eshte shqyrtuar ne kryesine e parlamentit dhe eshte vendosur ti paraqitej sot seances plenare.

Perfaqesuesit e PS, shumice ne kryesine e Parlamentit kane refuzuar ne kryesi dhe kane votuar me ndergjegje te nxire kunder rezolutes.

Keshtu Edi Rama dhe grupi i tij parlamentar kane patur te gjithe kohen e mjaftueshme qe parashikon regullorja e parlamentit per shqyrtimin e kesaj rezolute, por kane vendosur ne nje akt çnjerezor dhe antikombetar qe te votojne kunder saj me urdher te Aleksander Vuçiç. Kjo rezolute eshte miratuar ne Parlamentin Europian, Kongresin e SHBA.

Shtojme ketu se me pare Edi Rama dhe grupi i tij parlamentar kane votuar me vetedije te plote kunder debatit me mocion per Ballkanin e Hapur dhe rezolutes se grupit parlamentar te PD per denimin e genocidit rus ne Ukraine. sb