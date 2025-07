Berisha intervistë me gazetarin amerikan: Rama e ka kthyer Shqipërinë në Republikën e Goerge Soros

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka zhvilluar një intervistë me gazetarin amerikan Alex Newman, ku ka folur lidhur me situatë politike aktuale në Shqipëri.

Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për lidhje me kartelet e drogës dhe për ushtrimin e një kontrolli total mbi drejtësinë dhe mediat. Gjatë fjalës së tij, ai e quajti Shqipërinë “Republika e George Soros-it”, duke pohuar se reformat kushtetuese, gjyqësore dhe zgjedhore janë diktuar nga fondacioni i Soros, me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit.

Berisha paralajmëroi se modeli shqiptar po rrezikon të përhapet edhe në vendet perëndimore, dhe u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të mbrojnë lirinë nga drejtësia e politizuar, censura dhe ekstremizmi i majtë.

INTERVISTA E PLOTË:

Alex Newman: Mirë se vini të gjithëve në “Conversations That Matter”. Unë jam Alex Newman. Është një nder dhe kënaqësi të jem me ju. Kemi një të ftuar shumë të veçantë sot, për të folur për një rajon të botës për të cilin shumica e amerikanëve nuk mendojnë shumë shpesh. Po flas, sigurisht, për kombin e Shqipërisë. Kam qenë atje vetëm disa vite më parë – një vend interesant – dhe sot kemi të ftuar ish-presidentin e Shqipërisë. Emri i tij është Sali Berisha. Ai është një ikonë e lëvizjes antikomuniste në Shqipëri. Ai ishte presidenti i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike atje në vitin 1992, pas rënies së dukshme të komunizmit. Ai u bë një kryeministër i suksesshëm nga viti 2005 deri në 2013, dhe nën udhëheqjen e tij, Shqipëria iu bashkua NATO-s dhe u bë kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Ai ka përpjekur ta afrojë Shqipërinë më pranë botës euroatlantike, nëse mund ta themi kështu – botës perëndimore, Shteteve të Bashkuara, BE-së – dhe ka bërë shumë punë edhe në rajonin më të gjerë të Ballkanit. Ka punuar ngushtë me disa presidentë amerikanë dhe ka pasur disa përplasje me Joe Biden dhe Sekretarin e Shtetit, Blinken. Do të flasim për këtë. George Soros, natyrisht, ka qenë shumë aktiv në Shqipëri. Kjo është një nga arsyet pse donim t’ju sillnim Berishën. Ai ka qenë në shënjestër të disa prej këtyre operacioneve, dhe kjo është shumë, shumë domethënëse sepse po ndodh jo vetëm në rajon, por edhe në shkallë globale.

Njerëzit i referohen Dr. Berishës me shumë emra të ndryshëm. Ka qenë në politikë, sigurisht. Më parë ishte kirurg kardiak përpara se të futej në jetën politike. Ka shërbyer si profesor dhe ka bërë shumë gjëra. Sot ai është në krye të opozitës ndaj regjimit aktual në pushtet – Partisë Socialiste në Shqipëri – e cila është në fakt pasardhëse e drejtpërdrejtë e Partisë së Punës që qeveriste Shqipërinë me dorë të hekurt gjatë kohës së komunizmit. Ka shumë zhvillime interesante atje. Kishte disa zgjedhje shumë të dyshimta në maj të vitit 2025 që sollën në pushtet një figurë të cilën kritikët e quajnë “Ramaduro”. Emri i tij është Rama. Ai ishte kryetar bashkie i Tiranës. Sot ai akuzohet për korrupsion masiv, për trajtimin e popullit shqiptar në mënyrë shumë të ngjashme me atë që Maduro i bën popullit të Venezuelës në Venezuelë. Dr. Berisha po i kërkon tani qeverisë amerikane që t’i shpallë këto kartele si organizata terroriste, pjesërisht për shkak të ndikimit masiv që thuhet se po dëmton vendin e tij.

Alex Newman: Dr. Berisha, mirëseerdhët në emision. Është një nder i madh që ju kemi sot me ne.

Sali Berisha: Është një kënaqësi dhe nder i madh për mua të jem me ju. Ju faleminderit shumë që më ftuat.

Alex Newman: Absolutisht. E vlerësoj shumë. Pra, Dr. Berisha, në Fox News këtë javë kishte një artikull të rëndësishëm për situatën në Shqipëri. Duket sikur po përkeqësohet me shpejtësi. Kishit disa zgjedhje të dyshimta në maj, që sollën në pushtet ish-kryetarin e bashkisë së Tiranës, individin që quajnë “Ramaduro”, që njihet si Edi Rama në Shqipëri. Dhe mesa duket, George Soros ka qenë shumë aktiv në vendin tuaj. Na tregoni çfarë po ndodh në Shqipëri dhe pse ka rëndësi për Shtetet e Bashkuara.

Dr. Berisha, dua t’ju pyes për një dezertor sovjetik. Nuk jam i sigurt nëse e njihni, por quhej Anatoli Golitsyn. Ai dezertoi në SHBA dhe paralajmëroi qeverinë tonë për plane afatgjata të KGB-së për të krijuar operacione dezinformuese që do të çonin Perëndimin të besonte se komunizmi ishte zhdukur, se Perëndimi kishte fituar dhe se nuk kishte më për çfarë të shqetësohej.

Dhe një nga gjërat që ai paralajmëroi – dhe ai flet shumë për Shqipërinë në librat e tij New Lies for Old dhe The Perestroika Deception – ishte se partitë ish-komuniste përtej Perdes së Hekurt do të riemëroheshin, do të rindërtoheshin dhe do të qëndronin në pushtet. Udhëheqësi i Shqipërisë sot, pas këtyre zgjedhjeve të dyshimta, zoti Edi Rama, është në fakt udhëheqësi i Partisë Socialiste – e cila është pasardhësja direkte e Partisë së Punës që qeveriste Shqipërinë gjatë komunizmit. A mendoni se Shqipëria është në rrezik për të rënë sërish nën një tirani komuniste në këto rrethana? Dhe çfarë do të thotë kjo për NATO-n? Çfarë do të thotë kjo për botën perëndimore?

Sali Berisha: Pajtohem plotësisht me atë që parashikohet. Në vitin 1991, Jim Baker vizitoi Shqipërinë. Unë isha vetëm tre-katër muaj në politikë. Ai më bëri një pyetje:

“Sali, a ka vdekur komunizmi?”

Unë i thashë:

“Zoti Sekretar, pluhuri i tij është shumë toksik, dhe vazhdon të mbetet.”