Berisha "i mori" PD-në, Basha shkarkon 11 kryetarët e degëve që s'iu bindën

Kreu i PD Lulzim Basha ka nisur mbledhjen me kryesinë pak minuta pasi Kuvendi i mbledhur nga Sali Berisha ka votuar pro shkarkimit të tij nga posti i kryetarit.

Në mbledhje u shkarkuan kryetaret e degeve Tropojë, Shijak, Fushë-Krujë, Tirana 1, Tirana 3, Tirana 9, Paskuqan, Devoll, Kolonjë, Vlorë dhe Gjirokastër.

Në Kryesinë e PD u morën masa disiplinore për atë që ndodhi sot në “Air Albania”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Propozimi për rendin e sotëm të ditës;

1. Hapi i pare qe duhet hedhur eshte thirrja e këshillit kombetar nesër. Parashtrimi i një rezolute për qendrimin e keshillit kombetar per ceshtje si: kursit te ndjekur nga pd per vlerat properendimore pro nato dhe shab dhe qendrimi ndaj disa anetareve te saj per shkeljene statutit

2. Marrja e disa masave disiplinore qe jane ne tgarin e tij

3. Qendrim poltik nga kryesia

4. Marrja e masave qe ajen tagrin e kryesise. Psh shkarkimini i 11 kr degeve qe refuzuan te zbatojne vendimin enkeyesise per thirrjen e kuvendit konbetar ne 18.00