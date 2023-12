Berisha flet për dëshmitë e vrasjeve të Dumanit/ Qyno, Balla dhe Dumani, kush e theu ligjin?

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë një status në rrjetet sociale ku ka folur për zbulimin e dhjetëra vrasjve të një killeri dëshmitari të penduar të drejtesisë, Nexhmedin Dumanit.

Ai ka analizuar rolin e tij në zbulimin e pjesëtarëve të disa organizatave të rëndësishme dhe se si informacionet e dosjes së tij janë shitur.

Sipas Berishës nga shitja e dosjes Dumani, fitoi edhe Taulant Balla.

Sipas ish-kryeministrit edhe më kriminal bëhet ky akt nga përpjekja e fundit e skapistëve të cilët për të mbuluar krimin e tyre morën peng gazetarin Elton Qyno i cili me publikimet e tij i bëri një shërbim shumë të çmuar publikut shqiptar duke i provuar atij se Skapi ka shitur dosjen më sekrete organizatave kriminale dhe se de fakto është një organ tërësisht i kontrolluar prej tyre.

Lidhur me rrjedhjen kësaj ngjarje Berisha ngre pyetjen se kush e ka shkelur ligjin.

Të dashur miq, muaj më parë dëshmitë tronditëse, por jashtëzakonisht të rëndësishme për zbulimin e dhjetra vrasjve të një killeri dëshmitari të penduar të drejtesinë e Nexhmedin Dumanit u shitën me urdhër politik, sigurisht kundrejt milionave dhe u publikuan në mediat e vendit.

Për rolin e veçantë të dëshmitarit të penduar jo në një por në disa nga organizatat më të rrezikshme të krimit të organizuar, dëshmia e tij për nga rëndesia tejkalonte çdo dëshmi tjetër të dëshmitarve të penduar para tij. Kështu që shitja e dosjes Dumani nga ata që e administronin dhe e ruanin në kasafortatë me sekrete përbënte aktin më të rëndë dhe më kriminal në historinë e hetimit të vendit

Kjo shitje ishte një shkatërrim i përjekjeve të organeve ligjzbatuese për vendosjen para ligjit të dhjetra e dhjetra porositësve, hjekseve dhe dorasve të vrasjeve, plaçkitjeve, përdhunimeve në Elbasan, Durrës, Shkodër, por edhe jashtë vendi nga organizatat më të fuqishme kriminale të Shqiperisë. Shitja e dosjes Dumani faktonte se Skapi deri në skutat e tij më të thella është në kontroll të plotë të organizatave kriminale. Me shitjen e dosjes Dumani porositesit, hjeksit dhe autorët e shumë veprave kriminale u njoftuan t’ja mbathin, por përveç kësaj Dumani i penduar që me deshmin e tij bëri shërbim tejet të çmuar shoqërisë u pre në besë, u tradhtua për të pësuar herët a vone fatin e Arben Lleshit edhe në qelitë e sigurisë më të lartë nënShqipëri.

Nga shitja e dosjes Dumani, fitoi edhe Taulant Balla i cili sipas Dumanit nuk ishte ai personi që kishte urdhëruar fshehjen e revoleve në havllinë e një qytetari me qëllim arrestimin e tij si njëri që nuk ishte mposhtur nga banda e Ballës. Publikimi i këtij segmenti të dëshmisë Dumani jo që nuk e pafajëson Ballën, por e implikon atë edhe më thellë.

Pra me shitjen e dosjes Dumani skapistët e partisë kryen një krim të shumëfishtë të cilin unë e kam denoncuar disa herë.

Por edhe më kriminal bëhet ky akt nga përpjekja e fundit e skapistëve të cilët për të mbuluar krimin e tyre morën peng gazetarin Elton Qyno i cili me publikimet e tij i bëri një shërbim shumë të çmuar publikut shqiptar duke i provuar atij se Skapi ka shitur dosjen më sekrete organizatave kriminale dhe se de fakto është një organ tërësisht i kontrolluar prej tyre.

Në komunikatën për mediat pas skandalit të marrjes peng të gazetarit Qyno, Skapi i partisë shkruan: “Kjo situatë e prezantuar në media krijoi dyshime se mundet të ndodheshim para elementëve të veprave penale: “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete” dhe “Ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjin”, të parashikuara përkatësisht nga nenet 295/a paragrafi (3) dhe 313/b pika (1) të Kodit Penal. Mbi këtë, Prokuroria e Posaçme filloi hetimet dhe regjistroi procedimin penal nr.245/2023, për kryerjen e dy veprave penale të mësipërme.”

Tani ju ftoj të dashur miq të shtrojmë pyetjet:

-Së pari kush e shkeli ligjin? Prokurorët që shitën dosjen e tyre më sekrete apo gazetari Qyno që informoi publikun për aktin e tyre kriminal?

-Së dyti kush e shkeli ligjin prokurorët që me dosjen e shitur tradhëtuan Dumanin dhe njoftuan dhjetra delinkuent të largohen se janë zbuluar apo gazetari Elton Qyno që në përputhje me ligjin nuk zbulon burimin e informacionit dhe nuk pranon të bëhet hjeksi e burimit të tij siç u bënë skapistët me Dumanin. Për çdo njeri që i thot ligjit, ligjshkelës të ligjit janë ata që shitën dosjen, tradhëtuan Dumanin ndëra gazetari guximtar Elton Qyno është një shërbëtor guximtar i publikut shqiptar dhe interesave të tij.