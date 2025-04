Berisha firmos planin me 6 pika dhe u premton shqiptarëve: Nuk do ketë urbanizim pa legalizim të banesave!

Lideri i opozitës Sali Berisha ka bërë një premtim se nuk do të ketë urbanizim pa legalizim, ndërsa ka firmosur një plan me 6 pika se si do të përmbushë këtë zotim.

Plani:

1-Shpronësim i drejtë sipas vlerës reale të tregut.

2-Trajtim me bonus qiraje të përshtatshme

3-Rishikim i projektit për të shmangur prishjet e panevojshme

4-Legalizim i përshpejtuar i banesave

5-Përfshirja e banorëve në vendimmarrje

6-Mbrojtje ligjore e pronës dhe siguri juridike.

Po ashtu Berisha premtoi ulje të çmimit të energjisë elektrike në 7 lekë, ndërsa tha se kush do të vendosë panele voltaike pas tre vitesh nuk do të kenë nevojë të paguajnë energjinë elektrike.

"Ne zotohemi para jush këto të ardhura që mbledhim ne do ti shpërndajmë me drejtësi, do ti shpërndajmë ndryshe. Ne do ti shpërndajmë duke ua kthyer ju, duke u kthyer në pensione, në rroga, duke i kthyer në kartën e konsumatorit. Kjo do të thotë se cdo pensionist, përvec pensionit do të kenë edhe kartën e konsumatorit.

Pra do ta merrni me lirë ushqimin, pasi nuk do paguani tvsh.

Shqipëria energjinë mund tja shesë konsumatorit me 7 lekë. Ne do ta ulim 7 lekë energjinë, për biznesin do ta ulim në 6 lekë", tha Berisha.