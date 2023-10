Berisha: Firma e Ramës në privatizimin e kompleksit "Partizani", SPAK po përdoret se u bashkua opozita

Ne daljen per median, Sali Berisha tha se ndryshimi i destinacionit te ish klubit Partizanini nga ambient sportiv ne terren per ndertim eshte bere me firmen e Edi Rames.

Duke folur per arrestimin e dhenderrit te tij Jamarber Malltezi, Berisha tha se ai nuk eshte thirrur kurre ne SPAK.

Privatizimi sipas Sali Berishes, ka nisur me propozim te qeverise se Fatos Nanos.

Prokurorja, sipas Berishes, ka sekuestruar kompiuterat e Jamarber Malltezi, dhe me pas ka shkuar ne gjykate duke genjyer.

Ajo eshte perpjekur te krijoje konfuzion dhe genjeshtra ne lidhje me siperfaqen e privatizuar e cila eshte e firmosur nga 7 firma te Bashkise se Edi Rames.

Ne gjykate, prokurorja ka spekuluar me ceshtjen e ortakerise se Jamarber Malltezit me investitorin, pasi nuk eshte veper penale dhe nuk ka asnje lidhje me SPAK-un e partise.

Investitoret kane pasur kontrate te noterizuar dhe cdo transaksion eshte bere vetem ne rruge bankare duke u depozituar me kontrate prane institucioneve, ndryshe nga sa genjen perfaqesuesja e Taulant Balles, eshte deklaruar ne banke, tatime dhe ne noter.

Pas terheqjes se dividentit, ne perputhje me kontraten, Jamarber Malltezi ka kaluar nga kontrata ne shoqeri me pergjegjei te kufizuar, mardhenia me kontrate, eshte pergjegjesi e pa kufizuar.

Kalimi eshte bere sipas kuotave qe kane pasur ne kontrate. Per te justifikuar sekuestrimin e kompiuterave te kompanise, prokurorja ka genjyer ne menyre te paskrupullt.

Jamarber Malltezi ka paditur Taulant Ballen per kallezim te rreme, pasi sic e dini, ai doli para shqiptareve dhe paraqiti nje dekret te Jakomonit dhe tha ja ku jane 5-6 familjet e terrenit te klubit Partizani qe jane shperblyer nga pushimi italian.

Ato familje te atij dekreti nuk ishin asnjera nga ato qe kishin pronat e ish klubit Partizani, por pronat e tyre ishin te pakten 1 km larg.

Jamarber Malltezi po pergatiste padine e dyte, per aresye se kjo zonje ka konfiskuar ne menyre banditeske dosjen e padise ndaj Taulant Balles per shpifje, dhe pas gjykimit ne gjykaten e larte, do cohej ne gjykaten Kushtetuese per ta cuar ne pas ne strasburgu. Per te shpetuar sivllaun e saj, merr dosjen dhe nuk ia jep prej tri vitesh.

Thote me duhet, po nese i duhet te mbaje origjinalin, jepi kopjen, gjithsesi ky proces do te vazhdoje.

Ndalimi i Malltezit vjen ne nje kohe kur opozita po bashkohet ne Parlament. Mercenaret e SKAPIT te Partise duhet ta kene te qarte se keqperdorimi nuk do ti shpetoje nga perballja me ligjin dhe drejtesine.

Sali Berisha nuk i ka ikur asnje beteje, dhe kjo sfide vetem sa ma rrit perballjen me regjimin e Edi Ramen.

Ska asnje akuze per privatizimin, por vetem pastrim parash dhe korrupsion, nderkohe qe ata kane qene ne mardhenie me kontrate.