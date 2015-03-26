LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Balla: Berisha është bërë zëdhënës i Durim Bamit

Lajmifundit / 26 Mars 2015, 11:37
Politikë

ballaDeputeti i Partisë Socialiste Taulant Balla e cilësoi seancën e sotme dhe qëndrimin e opozitës si të papranueshëm. “E papranueshme që një parti që ka qeverisur për shumë vite të sulmojë në mënyrë të paepur institucionet e vendit e të mos respektojë në asnjë gërme rreguloren e kuvendit. Është seanca e heqjes së imunitetit apo dhënies së lejes së arrestit”, u shpreh Balla. Sipas tij, sjellja e sotme e PD është e papranueshme megjtihatë besoj se qëndrimi i bërë i qartë nga ana jonë, nga Kryeministri, kryetari i Kuvendit apo drejtuesi i seancës zoti Dule.

“Bindja jonë është se seanca duhet të vazhdojë në respekt të rregullores por qytetarët janë ata që vëzhgojnë dhe sigurisht Saliu i mbetur pa punë ka zënë punë si zëdhënës i durimit. Punë të mbarë Salit”, u shpreh Balla.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion