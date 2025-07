Berisha e firmosi live para kamerave, zbulohet dokumenti

Lideri historik i PD-së, Sali Berisha ka firmosur para kamerave një dokument që do t'i dorëzohet Kuvendit, për një mocion me debat ku kryeministri Edi Rama duhet të japë shpjegim para shqiptarëve se cili është qëndrimi që ai do të mbajë nëse nuk hapen negociatat.

Kjo pasi kreu i qeverisë ka deklaruar se nëse Shqipërisë nuk i caktohet një datë për konferencën e parë ndërqeveritare, Shqipëria do të ndjekë një tjetër kurs.

Në fotot është dokumenti i firmosur nga z. Berisha dhe deputetët e tjerë të Opozitës.

Kujtojmë se Kryeministri Edi Rama ka kërkuar shkëputjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut, në procesin e integrimit në BE.