Berisha: Droga e Xibrakës kishte vlerë 300 mln euro, garancia e sasisë ishte Edi Rama

Kreu i PD-së Sali Berisha, gjatë fjalimit të mbajtur në protestën e sotme, është ndalur sërish tek dokumentet e publikuara nga Gazment Bardhi që implikojnë Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit Edi Rama, tek laboratori i kokainës në Xibrakë.

Berisha denoncoi se Olsi Rama kishte udhëtuar të paktën 18 herë me një nga makinat e trafikut të kokainës, të hetuar dhe arrestuar me urdhër nga drejtësia gjermane.

Sipas Berishës, mbrëmë për herë të parë, Edi Rama dhe Olsi Rama pranuan autorësinë e krimit të madh të Xibrakës sepse Gazment Bardhi iu nxori dosjen. Lideri demokrat tha se, ata deklaruan në studio me një fletërrufe se Olsi vërtet është shoqëruar me ndonjë prej tyre, vërtet ka udhëtuar me makinën e tyre, por nuk ka lidhje me ta, paçka se Olsi bënte mbledhje në apartamentet e fshehta të grupit.

Kreu i PD-së u shpreh se vlera e kokainës së Xibrakës përllogaritej rreth 300 milionë euro dhe se sasi të tilla nuk lëvizin kurrë pa garancinë madhore politike. Sipas tij, arancia madhore e kësaj sasie ishte Edi Rama me vëllain e tij të angazhuar direkt në bandën e Xibrakës.

Berisha iu drejtua me një apel gazetarëve që të mos bëhen instrumente të mashtrimit, ndërsa theksoi se mediat e mëdha censuruan dosjen Rama të Xibrakës.