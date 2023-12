Berisha drejt arrestimit/ Alizoti: Këto vështirësi e bëjnë PD-në më të fortë!

Deputeti Tomor Alizoti thotë se vështirësitë që po kalon PD e bëjnë atë edhe më të fortë.

Alizoti foli lidhur me heqjen e imunitetit të deputetit ndaj Sali Berishës, duke shprehur bindjen se kjo gjë do i aktivizojë edhe më shumë demokratët.

“PD është një parti që është themeluar në vështirësinë e saj, është një parti që e vendos në vështirësi ka një aftësi të rigjejë veten. Opozita dhe PD do fillojë dhe do jetë po aq e fuqishme sa ka qenë por duhet të gjejë mënyrën. Opozita shqiptare është vënë në një sulm të paqenë, ka pasur një sulm të madh që ka qenë politik, mediatik, propagandistik plus dhe konflikti i brendshëm. Unë mendoj që shumë shpejt opozita nga ana teknike do gjejë zgjidhje. PD ka kaluar një krizë por është një parti që krizat i japin energji. Unë mendoj që kryetari do jetë prezent sepse Berisha është trashëgimia e PD”, tha ai ne emisionin “opinion”.

Alizoti thotë se Partia Demokratike ka një sfidë që të rifitojë besimin e qytetarëve.

“Duhet që PD të gjejë, ka një sfidë, si të gjejë zemrat e shqiptarëve si ta kthejë zemërimin e shqiptarëve. Kjo është sfida e madhe e opozitës. Ky është një proces që unë mendoj PD-në do ta bëjë më të fortë. Sot ndodhi teknikisht dhe bujrum të diskutojmë për të koordinuar dhe për të sjellë një PD moderne bashkë me frymën e Berishës”, perfundoi Alizoti.