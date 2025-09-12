Berisha dhe deputetët e PD homazhe për Hazem Hajdarin: Sot është një ditë betimi për çdo demokrat shqiptar
Partia Demokratike zhvilloi sot, më 12 shtator, homazhe te memoriali i Azem Hajdarit në qendër të Tiranës. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin familjarët e tij si dhe kreu i selisë blu, Sali Berisha por edhe mbështetës të Hajdarit. Ata vendosën kurora me lule në memorialin në nder të tij.
Gjatë fjalës së tij, Berisha foli edhe për situatën aktuale në Shqipëri.
“Sot është një ditë betimi do të thosha për çdo demokrat shqiptar, për çdo deputet të PD, për çdo drejtues të kësaj partie dhe mbështetësit e saj, që të ngrihemi për të shpëtuar Shqipërinë, për të çliruar Shqipërinë, për të shpëtuar votën e lirë, fjalën e lirë.
Dhe njëherë të gatshëm për çdo sakrificë pasi liria ka çmim, liria dhe dinjiteti kërkojnë sakrifica. Demokratët shqiptarë, pavarësisht nga ditët e vështira do t’i tregojnë Shqipërisë dhe botës dhe njëherë se ata janë në armiqësi për jetë a vdekje me armiqtë e lirisë, me armiqtë e fjalës së lirë dhe dinjitetit njerëzor dhe se do rikthejnë në vend vlerat e lirisë, votën e lirë, fjalën e lirë”, tha Berisha.
Hajdari i ishte një nga qendrestarët e parë kundër regjimit komunist dhe udhëheqësi i Lëvizjes Studentore të Dhjetorit 1990. Ai ishte një nga themeluesit e Partisë Demokratike, partia e parë opozitare në vend pas periudhës së diktaturës.
12 shtatori i këtij viti shënon 27 vite të vrasjes së heroit të demokracisë.