Berisha denoncon kryebashkiaken e PS-së: Simotër e Ballukut, ble mobilje 160 mijë euro anti-stres

Ish-kryeministri Sali Berisha ishte i pranishëm sot në një takim elektoral me banorët e Mamurrasit me kandidatin e “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Kurbinit. Nga atje Berisha ka denoncuar kryebashkiaken e Kurbinit, Majlinda Cara, duke e cilësuar atë si “simotër siameze” me ministren Belinda Balluku, e cila sipas tij ka rregulluar zyrën me 220 mijë euro.

Ai shtoi se kryebashkiakja e Kurbinit nga ana tjetër ka bërë zyrën e bashkisë duke shpenzuar 160 mijë euro për mobilje anti-stres, duke ironizuar se “zonja është stresuar shumë”.

“Ndihem krenar për mbështetjen tuaj të çmuar. Behar Haxhia ka një rivale e cila jo vetëm fshihet nga ju vetë, por e fsheh dhe Edi Rama. Ia ka fshehur gjithë portretet Majlindës. Unë nuk do doja që të thoja qoftë dhe një çerek fjale të papërshtatshme për një zonjë, por interesi juaj, detyrohem ti them se Majlinda është vetëm një klonim i Belindës dhe enturazhit të Edi Ramës. Ti je simotër siameze qoftë me Oltën, qoftë me Belindën. Belinda e rregullon zyrën me 220 mijë euro, a mund të imagjinoni ju? Me 220 mijë euro sepse duhet të ndihet aty si çfarë të thuash. Olta bën rrugën Tiranë-Peshkopi 15 herë me helikopter. Majlinda, kryetarja bën zyrën e bashkisë me 160 mijë euro. Me mobilje anti-stres se është stresuar shumë zonja”, u shpreh ai.