Berisha denoncon kandidatët e Ramës: Njëri u prezantua me emër tjetër se rezulton i arrestuar

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar dy kandidatët e Ramës për bashkinë e Patosit dhe Hasit. Nga Përmeti, Berisha u shpreh se bashëshortja e Fation Duros ka vjedhur në hipotekën e Sarandës dhe është arratisur drejt Londrës.

“Ai i Përmetit, Fation Duro e kishte bashkëshorten ish-punonjëse apo drejtuese të hipotekës së Sarandës. Kishte vjedhur e vjedhur, ishte lëshuar mandat arresti për të, e shoqja në Londër tret pasurinë, Rama merr ryshfet dhe i emëron të shoqin kryetar bashkie në Patos. A ka vend të botës që ndodh kjo?”, tha Berisha.

Ndërsa akuzoi kandidatin e PS-së në Has se u prezantua me emrin Halit, pasi me emrin e tij të vërtetë Beqiri rezulton i arrestuart 5 herë.

“Isha në Kukës, kishte marrë Beqirin, edhe ia paraqet ky është Haliti sepse si Beqir kishte nga 4-5 arrestime. Ishte arrestuar në Greqi, Itali, mos gabohem në Gjermani, Kosovë dhe Shqipëri”, u shpreh ish-kryeministri.